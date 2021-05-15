Kapalı olması gereken kahvehanede çay içen 14 kişiye polis baskını

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korona virüs kısıtlamalarını ihlal ederek kapalı olması gereken kahvehanede çay içerken polis ekiplerine yakalanan 14 kişiye, cezai işlem uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesinde tam kapanma süreci doğrultusunda Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde denetimlerini gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ilçe merkezinde kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, kısıtlamaları ihlal eden 14 kişiyi çay içerken suçüstü yakaladı. Yakalanan 14 kişi hakkında ise korona virüs kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.