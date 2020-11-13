Kapalı olması gereken gece kulübünde "Miss Uganda" güzellik yarışması

Esenyurt'ta kapalı olması gereken bir gece kulübünde "Miss Uganda" ismiyle güzellik yarışması yapıldı. Korona virüs vak'a sayıların arttığı bugünlerde tedbirlerin hiçe sayıldığı yarışmanın görüntüleri ise bu kadarına da pes dedirtti.





Esenyurt'ta tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünde "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Korona virüs vak'a sayıların arttığı bugünlerde ortaya çıkan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde salgınla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere uyulmadığı görüldü. Dereceye girmek için yarışan kişiler podyuma çıkarken kapalı olması gereken mekanda yapılan yarışmada konser de verildi. Podyumdaki kişileri izleyenler sosyal mesafe, maske gibi kuralları hiçe sayarken o anları alkol alarak izledi. Yarışmada ortaya çıkan görüntüler ise hayret ettirdi.