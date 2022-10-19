Kapağı açılmayan kamyonet dereye uçtu, kamyonet sürücüsü yaralandı

Zonguldak-Ankara yolunda yol çalışması sırasında hafriyat kamyonunun kapağı açılmayınca dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 06 BM 4454 plakalı Mercedes kamyonet sürücüsü Oktay K., karayolu çalışması sırasında yük boşaltırken, kamyonetle beraber dereye uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine AFAD ekipleri yaralı sürücüyü kamyonetten kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Oktay K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.