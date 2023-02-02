Kanyona düşerek telefon olan inek vinçle çıkarıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kanyona düşerek telef olan inek vinçle çıkarıldı.

İlçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan kanyona düşen inek kayalara çarparak telef oldu. hayvan sahibinin Safranbolu Belediyesine haber vermesi üzerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Karabük İl Özel İdaresi ekipleri telef olan hayvanı çıkarmak için çalışma başlattı. Kanyonda telef olan inek Özel İdareye ait vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.