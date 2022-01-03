Kantincinin tacizine uğrayan öğrenci konuştu

İzmir’de kantinci T.D. tarafından tacize uğrayan öğrencilerden 13 yaşındaki Ö.M., kantincinin dönem başından bu yana birden fazla öğrenciyi elle ve sözlü olarak taciz ettiğini söyledi.

İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulu’nda kantincilik yapan T.D.’nin, bir süredir birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre tacize maruz kalan 7 ve 8. sınıfa giden 4 öğrencinin ifadesi sonrası sorguya alınan kantinci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz olayının 4 öğrenci ile sınırlı olmadığını, olayın okul yönetimi tarafından bilinmesine rağmen velilerden gizlenmeye çalışıldığını, öğrencilerin de susturulduğunu iddia eden veliler ise okul girişinde toplandı.

"Olayı örtbas etmeye çalıştı"

Tacize uğrayan öğrencilerden Ö.M., "Bize elle ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu dönemin başından beri yapıyordu. Sadece ben değil, birçok kişiye yapıyordu. Biz de rahatsız olup müdüre söyledik. Müdür, ilk başta olayı örtbas etmeye çalıştı. Sonra da iki arkadaşımızı izolasyon odasına kilitledi. ’Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, ortalığı daha fazla karıştırmayacaksınız’ demiş. Ailelerini arttırmadılar. Sonra okula polisler geldi ve ifade verdik. Psikolojimiz bozuldu. Okula devam konusunda zorluk yaşıyorum" dedi.

"Kadın kantinci de kapıyı kolluyormuş"

Anne Y.M. ise "Beni okul müdürü arayıp özel bir konu için okula gelmem gerektiğini söyledi. Sonra da kantincinin elinin çocuklara değmesinden yanlış anlaşıldığını, fazla abartılacak bir şey olmadığını, polislerin geldiğini söyledi. Sonra kızımı çağırdılar. Kızım da olayın taciz olduğunu söyledi. Bir öğretmeninin de ’Sen kuyruk sallamazsan adam sana bir şey yapmaz’ dediğini söyledi. 13 yaşındaki çocuğa bu denecek laf mı? O öğretmeni şimdi görmek istedim ama yıllık izne çıkmış. Müdürden, rehber öğretmeninden ve fen bilgisi öğretmeninden şikayetçiyim. Eşim, kızımın bir sıkıntısı olduğunu söylüyordu. Dalgındı, unutkandı. Olay sonra ortaya çıktı. Kızım, adam bir şey yapar korkusu ile susmuş. Hala da korkuyor. Sabaha kadar ağladı. Kantinde çalışanlardan da şikayetçiyiz. O adam taciz ederken kantinde çalışan kadın da kapıyı kolluyormuş" diye konuştu.