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Kanser hastası FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan’ın cezasının infazı 3 ay süreyle ertelendi

FETÖ üyeliğinden hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 24 Kasım’da düzenlediği raporla hastaneye sevk ve tedavi ile 3 ay ertelenmeyi uygun buldu. Cezası 3 ay ertelenen Özdoğan’ın akşam saatlerinde tahliye edildiği belirtildi.

Asayiş 26.11.2021, 23:13
Kanser hastası FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan’ın cezasının infazı 3 ay süreyle ertelendi

FETÖ üyeliğinden hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 24 Kasım’da düzenlediği raporla hastaneye sevk ve tedavi ile 3 ay ertelenmeyi uygun buldu. Cezası 3 ay ertelenen Özdoğan’ın akşam saatlerinde tahliye edildiği belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül 2021 tarihli açıklamasında, “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma hükümlüsü Ayşe Özdoğan’ın sağlık durumu göz önünde bulundurularak 5275 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca ağır hastalık nedeniyle infazın ertelenmesine ilişkin hükümlerin uygulamaya konulduğu, infazın ertelenmesi talebinin değerlendirilmesi için ilgili kanun hükmü gereğince İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiği belirtilmişti.

Geçen süreç içerisinde Ayşe Özdoğan’ın Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalının Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı’nın hastalığın ilerlemediği ve patolojik bir bulgu saptanmadığı yönündeki tetkik sonuçları ve diğer raporları Adli Tıp Kurumu’na iletilmişti.

İçinde onkoloji uzmanının da bulunduğu çeşitli alanlarda uzman 9 doktordan oluşan İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu’nun 1 Ekim 2021 tarihinde oy birliğiyle hazırladığı rapora göre; Ayşe Özdoğan’ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği, aktif tedavi almadığı tespit edilerek, hayatını cezaevi şartlarında yalnız idame ettirebileceği ve düzenli poliklinik kontrolü sağlanarak cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceği ve infazının ertelenmesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporu doğrultusunda; yasal zorunluluk gereği, kesinleşen cezasının infazı için Ayşe Özdoğan, 02/10/2021 günü Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmış, tedavisinin AÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde takip edilmesi nedeniyle Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmişti.

“Hastaneye yatmak istemedi”

Burada infazı devam ederken yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi’nin 19/10/2021 tarihli kararı ile hükümlünün tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye yatırılmasına karar verilmesi üzerine İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından hükümlü AÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümüne sevk edilmiş, burada hükümlünün muayene ve tetkikleri yapılmıştı. Ancak, hükümlünün hastaneye yatmak istemediğine dair yazılı ve imzalı beyan vermesi üzerine hastaneye yatırılamayıp cezaevine geri gönderilmişti. Tekrar rapor istenilmesi üzerine AÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin 03/11/2021 tarihli raporunda hükümlünün mevcut hastalığı nedeniyle 6 ay süreyle cezasının ertelenmesinin uygun olacağı belirtildi. Bu rapor üzerine hükümlü, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu’na sevk edildi.

"3 ay ertelendi, tahliye edildi"

Yapılan muayene ve tedavi evrakları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu 24/11/2021 tarihli sağlık kurulu raporunda “kişinin hastaneye sevk edilerek gerekli tetkik ve tedavilerinin sağlanması gerektiği, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2. maddesi kapsamında değerlendirildiği, 3 ay süre ile cezasının infazının tehirinin uygun olduğu’’ sonucuna varıldı.

Cezası 3 ay ertelenen Özdoğan’ın akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.

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