Kanlı husumet ağır cezada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi öldürülmüş, 2 ev ve bir araç kundaklanmıştı. Olaya ilişkin tutuklanan 4 sanık savunmalarında, sosyal medyadan edilen küfürler sebebiyle iki ailenin kavga ettiğini söyledi.

Tavşantepe Mahallesi’nde 24 Şubat’ta meydana gelen olayda, iki aile arasında çıkan kavgada Ertaş Ö. pompalı tüfek ile Tarık Tanaç’a ateş etmiş, olaya karışan diğer kişiler de 2 ev ve bir aracı kundakladı. Ertaş Ö. hayatını kaybetti, polis ekipleri ise 5 şahsı gözaltına aldı. Salih Ö. (32), Ertaş Ö. (21), Yavuz Ö.(30), Erkan Ö.(19) ve E.Ö (32) isimli 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Tarık Tanaç’ı öldürme olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise tutuklandı.

"Sosyal medyadan küfür etti"

Tanaç’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlar katıldı. Olay tarihini anlatan Salih Ö., "Benim Vedat Tanaç ile herhangi bir husumetim yoktur. Aynı mahallede oturuyoruz, sokaklarımız aynıdır, birbirimize merhabamızda vardır. Vedat olaydan 4 gün önce bana telefonla sosyal medya aracılığıyla ’Sen adam mısın’ diyerek ağır küfürler etmiş ancak benim internetim olmadığı için bu küfürleri göremedim. 4 gün sonra internetimi açınca küfürleri fark ettim. Telefon numarası olmadığı için sosyal medya üzerinden ben de canlı yayın yaptım. Ben, eşim ve kuzenim Ertaş üçümüz alkol de aldık. Canlı yayında Vedat Tanaç’a hitaben ‘Sen bana küfrettiysen ben de sana küfrederim’ diye karşılık verdim. Daha sonra herkesten özür dileyerek canlı yayını kapattım. Yüksek sesle müzik dinleyerek alkol almaya devam ettik" dedi.

"Tanaç ailesi taş ve sopalarla bize saldırdı"

Salih Ö., savunmasını şöyle sürdürdü:

"Camın kenarında oturduğum için biri cama vurdu, demir boru benim yüzüme geldi ve kafamdan yaralandım. 4-5 kişinin içeri girdiğini gördüm, Ertaş’da o anda yanımdaydı, içeri girenlerle kavga ettik. Ertaş’ın sırtına demir boruyla vurdular. Yere düşen boruyu alarak kendimi korumak için sağa sola savurdum ve bu kişiler dışarı çıktı. Onların ellerinde bir şey yoktu, dışarı baktığımda Ersin yerde kanlar içindeydi, bir kamyonette yanıyordu. Başım döndü oturayım derken süzüldüm. Tanaç ailesi bize zarar vermeye devam ettiği için Ertaş evde bulunan tüfeğimi aldı, yukarı doğru 4-5 el ateş etti. Tanaç ailesi taş ve sopalarla bize saldırdı. Ertaş, Tanaç ailesi yaklaşınca yukarı doğru ateş etmek istedi ancak kolu sakatlandığı için tüfeği kaldıramadı ve ateş etti. Bu sırada Tarık vuruldu. Olay bu şekilde meydana geldi

"Hedef almadan havaya ateş ettim, bu esnada Tarık vuruldu"

Salih’in Ö.’nün kuzeni olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ertaş Ö., "Olay gecesi kuzenimin evinde alkol aldık. Sosyal medya hesabı üzerinden Vedat Tanaç, Salih’e küfür etmiş. Salih bana bu mesajı gösterdi. Salih de sosyal medyadan küfre karşılık verdi. 2 saat sonra Tanaç ailesinden 20-25 kişi Salih’in evine geldi. 5-6 kişi pencereyi kırarak içeri girdi. Beni, Salih’i ve eşini dövmeye başladılar. İçeri giren Tanaç ailesindeki kişilerin isimlerini bilmiyorum, alkollüydüm. Salih sopayla ben de yumruk ile kendilerine müdahale ederek onları dışarı çıkarttık. Bunları dışarı çıkarmamıza rağmen gitmediler, biz de dışarı çıktık. Salih’i kanlar içinde yerde gördüm. İçlerinden biri benim omzuma doğalgaz borusuyla vurdu. Ben de içeri girerek Salih’in tüfeğini aldım. Otomatik tüfeğin içine 6-7 fişek doldurdum, dışarı çıktım, 2-3 kere havaya ateş ettim. Karşı taraf dağıldı ancak gitmediler. Tekrar üzerimize gelmeye başladırlar. Hedef almadan havaya ateş ettim bu esnada Tarık vuruldu. Tanaç ailesi yaralıyı götürdü. Salih, ben ve Ersin’de yaralandık. Rastgele ateş ettim. Tarık bana vurmadı ancak ailesi üzerimize doğru saldırdı, olay anlattığım şekilde meydana gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Eşim kazara ölmedi"

Sanıklardan şikayetçi olan maktulün eşi Semra Tanaç, "Sanıkların hepsinde silah vardı. Hepsi bize ateş etti. Tanaç ailesinin hepsi yaralandı. Eşimin vurulma anını da gördüm. Eşimi vuran Ertaş’tır. Eşim ile Ertaş arasında 2 metre mesafe vardı. Eşim kafasından vuruldu. Eşim Ertaş’a vurmaya çalışmadı ancak elindeki tüfeği almak için hamle yaptı. Eşim kazara ölmedi. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

"Tarık’ın sanıklara karşı herhangi bir küfrü olmadığı gibi tartışması da olmadı"

Tanık olarak dinlenen Polat Tanaç, "Vedat benim amcam olur. Vedat ile Salih arasında sosyal medyadan bir küfürleşme olmuş. Amcam Vedat, iki çocuğuyla birlikte Salih’in evine doğru gittiğini görünce ben de onlarla birlikte gittim. Amcam, Salih’e ’Dışarı çık’ diye bağırdı. Salih, Ertaş, Erkan ve Ersin ellerinde tüfekle, Yavuz Ö. ise baltayla evden çıktı. Amcam ve çocukları Salih’in evine girmediler, olay tamamen caddede gerçekleşti. Tartışma başladı ve ortam kalabalıklaştı. Karşı taraf bize ateş etmeye başladı. Babamın kafasına baltayla vurdular, 2-3 metre mesafeden Tarık’ın kafasına ateş ettiler. Tarık’ın sanıklara karşı herhangi bir küfrü olmadığı gibi tartışması da olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.