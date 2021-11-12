Kanlı biten alkollü eğlencede arkadaşını öldüren sanık hâkim karşısında

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yaşayan Hüseyin Balcı, evinde 4 arkadaşıyla bir araya geldi. El yapımı içki içerlerken Hüseyin Balcı, arkadaşı Zeki Asya’yı (52) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Balcı ve diğer 3 arkadaşı gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Balcı, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli hakkında C. Başsavcılığınca ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Balcı, maktul Zeki Asya’nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Maktul yakınlarının davaya katılma taleplerini alan mahkeme heyeti, sanığın savunmasını dinledi.

“Ben gırtlak kanseriyim, boğazımdaki deliğe elini soktu”

Maktulün sürekli küfür ettiğini, ancak kendisinin buna alışkın olduğunu ve genellikle dikkate almadığını belirten sanık Hüseyin Balcı, “Maktul Zeki arkadaşımdır. Olay akşamı arkadaşlarım Engin, Aykut ve Ahmet evdeydi. Zeki sonradan 5 kiloluk el yapımı alkollü içkiyle evime geldi. Eve geldiğinde zaten çok sarhoştu. Olay esnasında hepimiz alkolüydük. Bana sürekli küfür ederdi, benimle eğlenirdi, ama ben dikkate almazdım. Ben gırtlak kanseriyim, konuşmakta güçlük çekiyorum ancak kendimi ifade edebiliyorum. Kanser nedeniyle boğazımda açılan deliğe elini soktu. Ben ondan kurtulmak için çok uğraştım. Evimden gitmesini istedim fakat başaramadım” ifadelerini kullandı.

“Kardeşim gibi seviyordum, öldürmek istemedim”

Alkollü olması nedeniyle olay anını net olarak hatırlamadığını aktaran sanık Balcı, “Masanın üzerinde bıçak vardı. Bıçağı aldım, bıçak elimdeyken bana ‘beni öldür’ dedi. Daha sonra bıçak onun eline geçti. Karın bölgeme bıçakla vurarak ‘beni öldürmezsen ben kendimi öldürürüm’ dedi. Boğazımla uğraşmaya devam etti. Ellerimi tutunca konuşamadım. Çocuk ve torunlarıma küfür de etti. Bir ara onun üzerine düştüm. Bu esnada mı yoksa başka bir zaman mı maktul yaralandı, bilmiyorum. Neresinden yaralandığını dahi bilmiyorum. Zeki’yi kardeşim gibi seviyordum, öldürmek istemedim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum” dedi.

Savcı haksız tahrik indirimi talep etti

Sanığın mahkemedeki savunmasının ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada sanığın haksız tahrik altında ‘kasten öldürme’ suçundan, 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi ve tutukluluk halinin devamı istendi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Kasım tarihine erteledi.

Olay

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki bir evde 21 Mayıs gecesi bir araya gelen Zeki Asya, Hüseyin B., Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. el yapımı içki içmeye başladı. Bir süre sonra Hüseyin B. ile Zeki Asya arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B. yanında taşıdığı bıçakla, Asya’yı kalbinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeki Asya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Zeki Asya’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Beylikova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Hüseyin B. ile Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. gözaltına alındı.