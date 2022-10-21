Kanlar içinde yolda yatarken bulundu

Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde yolda kanlar içinde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Polis, yaralının cadde üzerindeki bir apartmanda birlikte kaldığı yabancı uyruklu kişiyi, ifadesini almak için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Selvili Sokak tarafında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, isminin Orhan Demir (24) olduğu belirlenen şahsı, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.

Düşme mi darp mı

Vatandaşlar, şahsın cadde üzerindeki bir apartmanın beşinci katından yere düşmüş olabileceğini değerlendirirken, şahsın yolun ortasında bulunmasının ise düşme ihtimalini zayıflattığı belirlendi. Polis ekipleri, Kocaeli’den Orhangazi’ye geldiği belirlenen Orhan Demir’le cadde üzerindeki bir apartmanın beşinci katında aynı evde olduğu belirlenen 15 yaşlarındaki yabancı uyruklu kişiyi, ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan, ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Demir, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ve savcılık, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.