Kanı yerde kalmadı: Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul İstiklal Caddesi’nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar ve Erhan Kurdal “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı.
İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Karar sonrası Halit Ayar'ın annesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Davada, geçtiğimiz celse mütalaasını veren savcı, Halit Ayar'ı defalarca bıçaklayan sanık Emra Yaşar için "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep ederken, maktül henüz sağken tekmeleyen sanık Erhan Kurdal hakkında yağma kastıyla öldürmeye katıldığı gerekçesiyle "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti.
Cinayete kurban giden Halit Ayar, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni kazanmıştı. İTÜ'den yüksek onur derecesiyle mezun olan Halit, aynı zamanda çift anadal programı ile elektronik haberleşme bölümünden de mezun olmuştu.
Spor yapan, resim çizen ve ud çalan genç Halit, yaklaşık 13 yıldır da ENKA Spor Kulübü'nün de yüzücüsüydü. Yüzme sporuyla yakından ilgilenen Halit, kardeşi Melike ile kıtalararası yüzme yarışına katılarak İstanbul Boğazı'nı da geçmişti.
KATİLLERİ SABIKALIYDI
Katil zanlıları Emrah Yaşar (27) ile Erhan Kurdal (27) Beyoğlu’nda saklandıkları evde yakalanmıştı. Saldırganlardan Emrah Yaşar’ın gasp suçundan tutuklu olduğu Kırklareli Cezaevi’nden 1 hafta izinli olarak çıktığı ortaya çıktı. Kurdal’ın da gasp, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkalı olduğu öğrenilirken, cinayeti itiraf ettikleri belirtildi. Bıçağı kullandığı öne sürülen Emrah Yaşar’ın ifadesinde “Kafamız iyiydi, para istedik vermediler, biz de öldürdük” dediği öğrenildi.
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