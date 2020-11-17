banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada
Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada
İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı
İtalya'da 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı
Moderna’nın CEO’su açıkladı!
Moderna’nın CEO’su açıkladı!
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları

Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar

Samsun'da bir kişi araç satın alma bahanesi ile 65 yaş üstü olup pandemiden dolayı dışarı çıkmasının yasak olduğunu söyleyip vekalet isteyen şahıs tarafından dolandırıldı.

Asayiş 17.11.2020, 21:54
3
Kandırıp aracın vekaletini alıp sattılar

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.(48) 05 AAJ 749 plakalı 2009 model Renault Sembol marka aracını satılığa çıkardı. Dolandırıcı A.Ö.(52) telefonla ulaştığı M.T.'ye 65 yaş üstü olduğunu, pandemiden dolayı sokağa çıkamadığını, kendisine vekaletname verip masrafları da karşılayacağını söyleyip kandırıp Havza ilçesinde davet etti. Vekalet ve araçla Havza ilçesine giden M.T. ile buluşan ve akrabası olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi aracı bakma bahanesiyle alıp kaçtı. M.T. yaptığı araştırmada aracının vekaletname kullanılarak galeriye 40 bin liraya satıldığını tespit edince dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık
banner378