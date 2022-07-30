banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Kandıra yolunda kaza: 4 yaralı

Kocaeli Kandıra yolunda iki aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 30.07.2022, 16:54
Kandıra yolunda kaza: 4 yaralı

Kocaeli Kandıra yolunda iki aracın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kandıra yolu üzerinde bulunan İzmit Çayırköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit yönüne doğru giden 34 CJU 056 plakalı Skoda marka otomobil, sola dönmek isterken Kandıra yönüne doğru giden 34 AJ 395 plakalı Volkswagen marka otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, Skoda markalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazanın gerçekleştiği mevkiinin bölünmüş yol olması dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar (0)
31°
açık