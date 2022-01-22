Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.