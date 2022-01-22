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Sağlık Bakanı Koca: "Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu deği
A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Güney Kıbrıs’ı 29-26 mağlup ederek, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme gruplarına yükseldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Asayiş 22.01.2022, 22:41
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.