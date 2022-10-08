Kandil gecesi camide hakaretler yağdıran kadın adliyede

Zonguldak’ta kandil gecesi camiye ayakkabılarıyla girerek cemaate hakaretler yağdıran kadın, çıkarıldığı Zonguldak Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mevlid Kandili dolayısıyla dün akşam saatlerinde Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde kandil programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu ayakkabılarıyla caminin kadınlar için ayrıldığı bölüme gelen Ö.D. cemaate hakaretler yağdırdı. Samsun’daki bir akıl hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen ve daha önce bir çok suçtan sabıkası olduğu öne sürülen Ö.D. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Polis ekiplerince nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına getirilen Ö.D., ifadesinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.