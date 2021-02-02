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Kandil'de 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 02.02.2021, 14:28 02.02.2021, 14:31
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z4HVxWAROE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021