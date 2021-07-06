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Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

Zeytinburnu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptığı sokakta içme suyu borusu patladı. Su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Asayiş 06.07.2021, 10:02
Kanalizasyon yenileme çalışmasında su borusu patladı, sürücüler zor anlar yaşadı

Zeytinburnu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptığı sokakta içme suyu borusu patladı. Su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 15. Sokakta iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında su borusu patladı. Boruların patlaması nedeniyle sokağın suyla dolması ve yolda oluşan çukurlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintisinin oluştuğu yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Duruma isyan eden vatandaşlar, otomobili çukurdan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Çukurda kalan otomobil ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Patlayan boru ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında onarıldı.
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