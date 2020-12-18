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Kanalizasyon çukuruna düştü, yardımına itfaiye ekipleri koştu
Sivas’ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Asayiş 18.12.2020, 13:43
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Sivas’ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.Sivas kent merkezi Ahırlar bölgesinde yavru bir Kangal köpeği kanalizasyon çukuruna düştü. Yavru köpeğin sahibi Ali Geyik hemen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çukura indi. Ekipler çalışmaları sonucunda yavru Kangal köpeğini kanalizasyon çukurundan kurtarmayı başardı. Bir İtfaiye eri yavru köpeği suyla temizleyerek üşümemesi için bir beze sardı. İtfaiye eri yavru köpeği iyice temizledikten sonra sahibine teslim etti.
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