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Kanalda 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Adana’da dün sulama kanalında kaybolan 12 yaşındaki çocuğun kanalda cesedi bulundu.

Asayiş 15.07.2021, 10:51
Kanalda 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
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Adana’da dün sulama kanalında kaybolan 12 yaşındaki çocuğun kanalda cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 17.45’te meydana geldi. İddiaya göre, Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesinde bir çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sualtı Grup Amirliğimize bağlı dalgıç polislerde gelerek arama başlattı. Ancak yapılan aramalara rağmen çocuk bulunamadı. Bugün sabaha karşı ise Köklüce Mahallesi Sümbül Caddesi’nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında ceset görenler durumu polise bildirdi. Sulama kanalından çıkartılan cesedin, dün Levent Mahallesi civarından kanala giren Suriye uyruklu 12 yaşındaki Muhammed Nur Alwil’e ait olduğu belirlendi.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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