Kanala uçan otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde direksiyonu kaybeden otomobil kanala düştü. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde 38 RC 610 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtulurken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.