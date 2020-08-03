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Kanala düşen yavru köpeklerin yardımına itfaiye koştu
HATAY'IN PAYAS İLÇESİNDE SULAMA KANALINA DÜŞEN İKİ YAVRU KÖPEK, İTFAİYE EKİBİNCE KURTARILDI
Asayiş 03.08.2020, 21:46
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Hatay’ın Payas ilçesinde sulama kanalına düşen iki yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Payas ilçesi Çay Boğazı mevkisinde su kanalına 2 yavru köpeğin düştüğünü görenler, durumu itfaiyeye bildirdi Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyük Şehir Belediyesi Payas itfaiye ekipleri, ip yardımı ile kanala inerek yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı. Köpeklerden birinin sağ ön bacağının kırık olduğunu tespit eden itfaiye erleri, koruma altına aldıkları yavru köpekleri Hatay Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim etti.
Yavru köpeklerin tedavilerinin ardından Hatay Büyük Şehir Belediyesi hayvan barınağına konulacağı kaydedildi.
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