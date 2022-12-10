Kanala düşen otomobil alev alev yandı: 4 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kanala düşen otomobil alev alev yandı. Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde M.S.’nin sürücüsü olduğu 54 PA 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten kanala düştü. Kazanın ardından otomobil alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralanan M.S., H.K., M.C. ve E.T.’yi ambulansla hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken otomobil ise hurdaya döndü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.