banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi

Kanala düşen çocuğu, gençler kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kanala düşen çocuğu gençler dayanışmayla kurtardı.

Asayiş 03.07.2022, 12:16
Kanala düşen çocuğu, gençler kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kanala düşen çocuğu gençler dayanışmayla kurtardı.

Olay, Gazipaşa ve Mithatpaşa Mahallesi arasında kalan Paşalar Sekisindeki sulama kanalında meydana geldi. Gazipaşa Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımda annesinin elini tutarak yürüyen ismi öğrenilemeyen 6 yaşındaki çocuk birden dengesini kaybederek, kanala düştü. Suda sürüklenen çocuğu için yardım edilmesi için bağıran annenin imdadına yoldan geçen gençler yetişti. Soğuk ve hızlı akan suda çocuğu kurtarmak için ip tutan gençlerden ikisi suya atladı. Sürüklenen çocuğu suda yakalayan gençler kıyıda bekleyen arkadaşlarına verdi. Çocuğu ölümün kıyısından alan gençler annesine teslim etti. Annesine sarılan çocuğun büyük korku yaşadığı görüldü.

Olayın tanığı olan Ali Taş, 6-7 yaşında bir çocuğun suya düştüğünü, gençlerin kurtardığını anlattı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu