Kanada’dan Bursa’ya gelen kadını 500 bin lira dolandırdılar

Kanada’dan Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen kadın, dolandırıcıların kurbanı oldu. 2. dolandırıcılık oyununu polis bozdu.

Olay Cuma mahallesi Hal Yanı sokakta meydana geldi. Kanada’da yaşayan G.K. isimli kadın, memleketi İnegöl’e geldi. Evine gelen kadını, dolandırıcılar telefonla arayarak "Adınız FETÖ/PDY, PKK vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı.’ diyerek para ve altın istediler. Heyecanlanan kadın, altınları olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, altınları almak için eve geldiler. Kadın evinde sakladığı 500 bin TL değerindeki ziynet eşyaları alıp kayıplara karıştılar. Dolandırıcılar bugün de kadını arayarak para talebinde bulundular. O sırada kadının yanında bulunan esnaf, dolandırıcılık olayını fark edip Polise haber verdi. Polis ekipleri 2. Dolandırıcılık olayını engelledi ve dolandırıcıların peşine düştü.