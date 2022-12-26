Kanada’daki otobüs kazasında 4 kişi öldü

Kanada’nın British Columbia eyaletinde seyir halindeki yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında Cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla attı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Sağlık yetkilileri, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. British Columbia eyaletin başkenti Victoria’da yaklaşık 360 kilometre uzaklıktaki bölgede sıcaklıkların -3.9 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.