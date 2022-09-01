Kanada’da su hortumu paniği

Kanada’da Huron Gölü’nde oluşan su hortumu paniğe neden oldu.

Kanada’nın Ontario eyaletinde dün Huron Gölü’nde öğlen saatlerinde su hortumu oluştu. Ontario meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, hortumun kısa bir süre karaya ulaştığı ve maddi hasara yol açtığı belirtildi. Olayda yaralanan olmazken hortum kısa sürede paniğe neden oldu.