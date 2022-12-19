Kanada’da silahlı saldırı: 5 ölü

Kanada’nın Vaughan kentindeki bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kanada’nın Vaughan kentinde bulunan bir apartman dairesinden silah sesleri yükseldi. York Bölge Polisinden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.20 sıralarında meydana geldiği ve binadaki bir saldırganın etrafına ateş açtığı belirtildi. Silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, şüpheli şahıs da polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Polis ayrıca, bir kişinin ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Polis MacSween olay yerinde yaptığı açıklamada kamu güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunmadığını ifade ederken, "Kurbanların ailelerine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Olayla ilgili başlatılan detaylı soruşturma devam ediyor.