Kanada’da inşaat halindeki binada yangın çevredeki binalara sıçradı

Kanada’da bir inşaat halindeki binada çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı. İtfaiye ekipleri saatlerce süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alabildi.

Kanada’nın Winnipeg kentinde bir lisenin yakınındaki inşaat halindeki binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlerin çevredeki 2 binaya ve bir otoparka sıçradığı belirtildi. Çevredeki binalar güvenli bir şekilde tahliye edilirken olay yerine gelen 10 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin saatler süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi. İnşaat halindeki bina ve otopark tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 2 binanın ise hasar gördüğü belirtildi. Yangında can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.