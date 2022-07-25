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Kanada’da düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldü

Kanada’nın British Columbia eyaletinde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Asayiş 25.07.2022, 21:32
Kanada’da düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldü

Kanada’nın British Columbia eyaletinde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yer alan Langley’de sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamada, saldırganın yetişkin beyaz bir erkek olduğu aktarılarak, saldırının yerel saatle 06.00 sularında gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. RCMP, saldırıda kaç kişinin öldüğüne veya yaralandığına dair net sayı vermezken, saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Saldırganın bölgedeki evsizleri hedef aldığı düşünülüyor. Araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede cinayet büro müfettişlerinin incelemeleri devam ediyor.

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