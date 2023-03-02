Kanada’da çığ düştü: 3 ölü

Kanada’nın Alberta-British Columbia sınırındaki kayak merkezinin yakınında çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kanada’da çığ düştü. Alberta-British Columbia sınırındaki kayak merkezi Panorama Mountain Resort yakınlarında helikopterli kayak yapan 10 kişilik grubun üzerine çığ düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basın, hayatını kaybedenlerin Almanya vatandaşı olduklarını ifade etti.