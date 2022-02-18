Kanada’da 2 protesto lideri tutuklandı

Kanada’da konvoylu aşı karşıtı protestolarının ardından 2 protesto liderinin tutuklandığı bildirildi.

Kanada’da kamyon sürücülerinin "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestoların ardından göz altılar devam ediyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakan Justin Trudeau’nun Kanada’da acil durum yasasının yürürlüğe girdiğini açıklamasının ardından Tamara Lich ve Chris Barber isimli protesto liderleri dün gözaltına alındı. Başbakan Trudeau, acil durum yasasını savunarak, protestoların ülkenin ulusal ekonomisine zarar verdiğini ve kamu güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Hükümet, protestoların son bulması için göstericilere eyleme devam ettikleri takdirde kamyonlarına el konulup, sigortalarının iptal edileceğini ve tutuklanacaklarını söyleyerek uyardı. Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Fireeland de hükümet tarafından göstericilerin banka hesaplarının dondurulduğunu bildirdi.

1980 yılında güncellenen yasa hiç uygulanmamıştı

Kanada’da 1980’lere kadar Savaş Tedbirleri Yasası olarak bilinen yasa, 1988’de Acil Durumlar Yasası adını aldı. Savaş Tedbirleri Yasasına, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında ve en son 1970 yılında dönemin başbakanı Pierre Elliott Trudeau tarafından Quebec’te yaşanan rehine krizinde başvurulmuştu. Acil Durumlar Yasası, değişen haliyle bugüne kadar hiç uygulanmamıştı. Federal düzeyde olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen Acil Durumlar Yasası, ulusal bir acil durumu, "Kanadalıların yaşamlarını, sağlıklarını veya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ve sınır değerlerini aşacak şekilde geçici bir acil ve kritik durum" olarak nitelendiriyor.