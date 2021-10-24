banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe - Alanyaspor (canlı)
Fenerbahçe - Alanyaspor (canlı)
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor

Kanada açıklarındaki konteyner gemisinde yangın

Kanada’nın British Columbia eyaleti açıklarında kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde yangın çıktı.

Asayiş 24.10.2021, 18:49
Kanada açıklarındaki konteyner gemisinde yangın

Kanada’nın British Columbia eyaleti açıklarında kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde yangın çıktı.

Kanada’nın British Columbia eyaleti açıklarındaki Malta bandıralı Zim Kingston adlı konteyner gemisinde yangın çıktı. Kanada Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, gemideki 16 mürettebatın tahliye edildiği ve kaptanda dahil olmak üzere 5 mürettebatın yangınla mücadele için gemide kaldığı aktarıldı. Açıklamada, çevresel tehlikeler de dahil olmak üzere durumu değerlendirmek için ABD Sahil Güvenliği ile birlikte çalışıldığı ifade edildi.

Geminin çevresinde bir deniz mili boyunca bir acil durum bölgesi kurulduğu ifade edilen açıklamada, "Denizcilere bölgeden uzak durmaları tavsiye ediliyor. Şu anda kıyıdaki insanlar için herhangi bir güvenlik riski yok, ancak durum izlenmeye devam edilecek" denildi.

Geminin kimyasal madde taşıdığı ve yangının yayılmaya devam ettiği aktarılırken, şu ana kadar 10 konteynerin yangından etkilendiği fakat yangının henüz gemiye sıçramadığı belirtildi.

Konteyner gemisini yöneten Danaos Shipping Co basına verdiği demeçte, çıkan yangında kimsenin yaralanmadığını ifade ederken, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu aktardı.

“Bir çevre felaketi olmasından endişeliyiz"

Çevreci bir örgüt olan Surfrider Foundation Canada Başkanı David Boudinot ise yaptığı açıklamada, geminin Victoria kentinde çok yakın olduğunu belirterek, "Bu son derece endişe verici. Victoria’yı bu gece büyük bir fırtınanın vuracağı tahmin ediliyor. Bunun başka bir çevre felaketi olmasından endişeliyiz" dedi.

Öte yandan geminin geçtiğimiz cuma günü Juan de Fuca Boğazı’nın batısından geçtiği sırada sert hava koşullarıyla karşılaştığı ve denize 40 konteyner düşürdüğü ifade edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 20
2. Sevilla 9 20
3. Real Sociedad 9 20
4. Osasuna 10 18
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 9 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2