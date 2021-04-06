Kan donduran olay! İtiraf ettiler...

Şili ile Arjantin arasında yer alan And Dağları'na 1972 yılında çarpan uçaktan hayatta kalan 16 kişiden biri olan José Luis 'Coche' Inciarte,72 günlük hayata kalma savaşını İngiliz medyasına anlattı.

Uruguay'dan İngiltere'deki televizyon programına katılan José Luis 'Coche' Inciarte, geçirdikleri uçak kazasının ardından hayatta kalabilmek için kazada ölen arkadaşlarının cesetlerini yemek zorunda kaldıkları söyledi.

Talihsiz kazada hayatta kalan Inciarte, arkadaşlarının etini yiyebilmek için büyük bir enerji ve zihin çabası harcadığını kaydederken, bu acının artık onunla yaşamadığını ifade etti.

"HERKES YEMEYE KARAR VERDİ"

"Unutmak mümkün değil ama artık bu durum hayatımın bir parçası değil” diyen Inciarte, şöyle devam etti:

Bu acı bugün benimle yaşamıyor. Hayatta kalmak istiyorsan başka seçenek yoktu. Bir toplantı yaptık ve bunu yapıp yapmamayı tartıştık. Yapmamak ölmek anlamına geliyordu ve herkes yemeye karar verdi.”

Inciarte'nin acı hikayesi, 1993 yapımı Alive filminde anlatırken, Coche filmde anlatılanların tamamının doğru olduğunu kaydetti.