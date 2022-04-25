Kamyonun üzerinden düşen tomruk üç aracı ezdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonun kasasındaki 2 ton ağırlığındaki tomruk üç aracın üzerine düştü. Olay sırasında araçlarda yolcuların olmaması faciayı önledi.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Naci Y. yönetimindeki tomruk yüklü 16 AHP 688 plakalı kamyonun kasasından 2 ton ağırlığındaki tomruk, yol kenarında park halindeki 16 NK 247 plakalı kamyonet, 16 AJD 745 plakalı otomobil ile 16 DUU 327 plakalı otomobilin üzerine düştü. Düşen tomruk üç araçta maddi hasar meydana getirdi. Kaza sırasında araçlarda sürücü veya yolcuların olmaması faciayı önlerken, tomruk vinç yardımıyla kaldırıldı.