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Kamyonun otomobile çarptığı kaza kamerada

Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 16.09.2022, 09:21
Kamyonun otomobile çarptığı kaza kamerada

Adana’nın Kozan ilçesinde kamyonun otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’dan Feke ilçesi yönüne gitmekte olan Furkan Yıldız yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı kamyon, kontrolsüz kavşakta önüne çıkan Erdinç Çağlar’ın kullandığı 46 ACF 273 plakalı otomobile çarptı. Kamyon şoförünün yola çıkan aracı görüp frene basması ise muhtemel bir faciayı önlendi. Ölü ve yaralının olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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