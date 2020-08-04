Kamyonun çarptığı imam hayatını kaybetti
KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN DİYANET- SEN ŞUBE BAŞKANI KAMYONUN ÇARPMASI SONUCU KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
Karabük’ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Diyanet-Sen Şube Başkanı kamyonun çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Yenice - Zonguldak karayolu Atatürk mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Zonguldak istikameti seyir halinde olan N.D idaresindeki 67 ABH 371 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Şinasi Kocakaya’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Kocakaya, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diyanet- Sen Yenice Şube Başkanı ve İsmetpaşa Merkez Camii İmam-Hatibi Şinasi Kocakaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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