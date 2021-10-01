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Kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyon çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 01.10.2021, 16:00
Kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyon çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan Yarbaşı köyünde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Erkan Döndaş’a sürücüsü İsmail. K. yönetimindeki 63 VD 976 plakalı Dodge marka kamyon çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde feci şekilde can veren küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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