Kamyonun çarptığı çınar ağacı caddenin ortasına devrildi

Adıyaman’da kaldırımda bulunan bir çınar ağacı, kamyonun çarpması sonucu caddenin ortasına devrildi.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Özerli idaresindeki 01 BJF 68 plakalı Ford marka kamyonun kabin kısmı, Sağlık Ocağı Caddesi ile Gölebatmaz Caddesi kesişiminde kaldırımın üzerinde bulunan çınar ağacına çarptı. Kamyonun çarpmasıyla birlikte çınar ağacı büyük bir gürültüyle caddeye devrildi. Kökünden kırılarak devrilen çınar ağacının kimsenin üzerine düşmemesi rahat bir nefes aldırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken belediye görevlileri de devrilen çınar ağacını parçalara ayırarak bulunduğu yerden kaldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.