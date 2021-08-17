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Kamyonun çarptığı adam öldü, kamyoncu olay yerinden kaçtı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişiye çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan kamyon sürücüsü yakalandı.

Asayiş 17.08.2021, 15:10
Kamyonun çarptığı adam öldü, kamyoncu olay yerinden kaçtı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişiye çarpıp ölümüne sebep olan ve kaçan kamyon sürücüsü yakalandı.

İzmir - Ankara karayolu, Derbent Mahallesi’nde yol kenarında erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsa bir kamyonun çarpıp kaçtığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırma neticesinde Hakkı D. idaresindeki 35 ALE 249 plakalı kamyonun yol kenarında yürüdüğü değerlendirilen erkek şahsa çarpıp kaçtığını tespit etti. Bölgede yapılan çalışmalarda, kamyon sürücüsü ve kamyon İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ve hayatını kaybeden şahsın kimliğinin tespiti için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
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