Kamyonun çarpıp kaçtığı kişi olay yerinde can verdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kum yüklü kamyonun çarpıp kaçtığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kısa süre içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş’in Ovakent yolu üzeri Kavukçu mevkiinde meydana geldi. L.D. ( 57) yönetimindeki 45 YA 1015 plakalı kum yüklü kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ödemiş Belediyesi personeli Halil Kapan’a (27) çarpıp kaçtı. Kamyonun çarptığı Halil Kapan’a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktorun yaptığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesinden sonra olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 27 yaşındaki Halil Kapan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ödemiş Belediyesinde Park Bahçe işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Halil Kapan’ın olay yerindeki ailesi sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsü kısa sürede yakalandı

Öte yandan, polis ekiplerinin yapmış olduğu takip sonucunda kamyon sürücüsü L.D. Ödemiş ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi.