Kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, caddenin karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, caddenin karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Besey Karabacak’a, Kazım I.’nın kullandığı 01 AFM 210 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun çarptıktan sonra ön tekeri üstünden geçen Karabacak, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karabacak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.