Kamyonun altında can veren küçük kızın cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı

Antalya’da kardeşleri ile çöp atmaya giden ve daha sonra kamyonun altında oyun oynadığı sırada kamyonun hareket etmesi ile feci şekilde can veren 2 yaşındaki Suriyeli küçük kızın cenazesi, gözyaşları arasında teslim alındı. Acılı babayı yakınları teselli etti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadıkları tek katlı müstakil evden iki kardeşi ile birlikte çöp atmak için dışarı çıkan 2 yaşındaki Tulin Abo Snısleh, kardeşlerinin dalgınlığından faydalanarak sokakta park halindeki bir kamyonun altında oynamaya başladı. 07 EIK 34 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet A., bu sırada aracı çalıştırarak hareket etti. Bir süre sonra kamyonun altında küçük kızın olduğunu gören vatandaşlar, kamyon sürücüsünü uyardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenaze, işlemlerin ardından baba Vasil Snısleh’e ve yakınlarına teslim edildi. Morg çıkışında gözyaşlarını tutamayan acılı babayı yakınları teselli etti. Cenazenin Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.