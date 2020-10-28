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Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Asayiş 28.10.2020, 21:07
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakeçi kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mustafa Pakmaden yönetimindeki mermer yüklü 72 AAL 097 plakalı kamyon ile Mehmet A. yönetimindeki pamuk yüklü 63 TD 514 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mustafa Pakmaden (41), Barış Nasır (38) ve İbrahim Halil Pakmaden olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet A. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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