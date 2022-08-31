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Kamyonla otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kamyonla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 31.08.2022, 21:18
Kamyonla otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kamyonla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halindeki A.G. (59) idaresindeki kamyon, sağa dönerken arkadan gelen A.A. (65) yönetimindeki otobüsle çarpıştı. Kazada otobüs sürücüsü A.A. ile yolcu olarak bulunan Fikret E. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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