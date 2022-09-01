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Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Asayiş 01.09.2022, 01:12
Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas’ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi. Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü bulunduğu bildirildi. Çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

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