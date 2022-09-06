Kamyonla gelip bir torba patates çaldı

Adıyaman’da kamyonla gelen kadın, market önünde bulunan tezgahtaki bir torba patatesi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Harmancı’ya ait market önüne gece geç saatlerde plakası belirlenemeyen bir kamyon ile gelen kimliği belirsiz bir kadın, kamyondan inerek market önünde bulunan tezgaha yöneldi. Brandayla kaplı ürünlerin üzerini açan kadın burada bulunan patates torbalarının birini alarak kamyona koydu. Soğuk kanlı tavırlarıyla dikkat çeken kadın şahıs, geldiği kamyonla olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Yaşanan olayı bir süre sonra fark eden ve kamera kayıtlarını izleyen market çalışanları, “İhtiyacı varsa gelsin istesin verelim ama çalmasına gerek yok” diye konuştu.