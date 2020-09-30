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Kamyonetten telefon çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
BATMAN’DA KAMYONETİN KAPISININ AÇIK BIRAKILDIĞINI GÖREN BİR ŞAHIS, SANİYELER İÇİNDE CEP TELEFONUNU ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI.
Asayiş 30.09.2020, 15:09
Batman’da kamyonetin kapısının açık bırakıldığını gören bir şahıs, saniyeler içinde cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Batman Kısmet Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bir kamyonet sürücüsü, aracının kapısını kilitlemeyerek kısa süreliğine bölgeden ayrıldı. Sürücüsünün kapıyı kilitlemediğini gören bir şahıs, saniyeler içinde araçta bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Araç sürücüsü kamyonete geldiğinde cep telefonunun çalındığını fark etti.
Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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