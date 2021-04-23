Kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı

Çorum’un Osmancık ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilerek 100 metre sürüklendi. Ekipler, kazada sıkışan ve ölümden dönen sürücüyü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Kaza, Osmancık-Çorum kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmancık’tan Çorum istikametine seyir halinde olan Deniz Tekeli yönetimindeki 19 AAT 025 plakalı Iveco marka kamyonet Girinoğlan köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Devrildikten sonra sürüklenmeye başlayan kamyonet, yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekiplerinin yanı sıra Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan talihsiz sürücü itfaiye ve sağlık görevlerinin yaptığı çalışmalar sonucu araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tekeli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre kapanan Osmancık-Çorum yolunda, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle yol üzerinde yoğun olmayan trafik akışını Jandarma ekipleri gelene kadar Osmancık itfaiyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.