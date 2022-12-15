Kamyonetlerin aküsünü tam 11 kez çaldılar

Edirne’de seyyar pazarcılık yapan bir vatandaşın park kamyonetlerin aküsünü hırsızlar 11 kez çaldılar.

Olay, Edirne Medrese Ali Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’de seyyar pazarcılık yapan Köksal Çayırgacı’nın kamyonetlerinin aküsü bir yıl içinde 11 kez çalındı. Çayırgacı, evinin yakınına park ettiği kamyonetlerinin aküsü bir yıl içinde 11 kez çalındığını söyleyerek, sürekli yaşanan hırsızlık durumuna tepki gösterdi. Şikâyette bulunması üzerine polisi ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Akü takviyesi yapmaktan bıktığını ve yıldığını söyleyen Çayırgacı, hırsızların yakalanmasını istedi.

Geçen seneden itibaren 11 aküsünün çalındığını ifade eden yapan Köksal Çayırgacı, sabah işe çıkmak için kamyonette bindiğinde marş basmadığını belirterek, “Akşam aracı buraya bıraktık, sabahta geldik ve akülerin çalındığını fark ettik. Sabah işimize gideceğimiz esnada marş basıyoruz hiçbir ses yok, aküler çalınmış. Şimdi öbür arabadan aküleri söktük aracı çalıştırıp işe çıkacağız. Defalarca akülerimiz çalındı. Her akünün tanesi bin 600 liradan satılıyor” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.