Kamyonetle otomobil çalmaya gelen şüpheliler vatandaşları görünce kaçtılar

Esenyurt’ta kamyonetle gelen 3 şüpheli, park halindeki otomobili çalmaya çalıştı. O esnada başka bir otomobilden inen vatandaşları gören şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi 406. Sokak’ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetle gelen 3 şüpheli sokakta park halindeki otomobilin yanında durdu. Kamyonetten inen 2 şüpheli otomobilin camını kırmaya çalışırken, diğer şüpheli kamyonetten onlara gözcülük yaptı. Yüzlerinde kar maskesi ve ellerinde eldiven olan şüpheliler, yaklaşık 20 saniyede otomobilin kapısını açtı. Daha sonra şüphelilerden biri otomobilin içine girerken, diğer şüpheli dışarda onu bekledi. O esnada başka bir araç içinde arkadaşlarıyla oturan kişiler araçtan indi. Hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler otomobilden inen vatandaşları görünce kamyonetlerine binerek hızla kaçarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Bizi görünce kaçtılar”

Hırsızlık girişimine tanık olan ve cep telefonu ile o anları görüntüleyen Emir Toprak, “Biz arkadaşlarla arabanın içinde oturuyorduk, bir şeyler içiyorduk. 23.30 sıralarıydı. Bunlar da arabayı soyuyordu. Biz de ellerinde metal var diye müdahale etmedik. Zaten videolarda belli oluyor. Kimsenin de müdahale etmesini önermiyorum. Zaten ellerinde kesici delici aletler vardı. Biz de arabadan indik. Bizi görünce kaçtılar zaten. Sonradan polisler de arka sokaktaydılar, hemen geldiler ama kaçmışlardı. Arabayı çalamadılar. 2 kişilerdi, bir de kendi araçlarını, kamyonetlerini kullanan biri vardı. Büyük ihtimalle 3 kişilerdi. Camlarını falan patlattılar. Direkt arabayı çalmaya çalışıyorlardı ama çalamadılar. Bizi görünce kaçtılar” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.