Kamyonetle çarpışan ticari taksi bahçeye düştü: 2 yaralı

Nevşehir’de kamyonetle çarpışan ticari taksinin evin bahçesine düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 50 FR 600 plakalı kamyonet ile Suat A.’nın kullandığı 50 T 0162 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi yol kenarında bulunan evin bahçesine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ticari taksi sürücüsü Suat A. sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan her 2 araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.